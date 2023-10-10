Белый дом рассчитывает, что объединение помощи Украине и Израилю увеличит шанс на ее принятие Конгрессом.

Администрация Байдена рассматривает возможность объединения помощи Украине и Израилю в один пакет, надеясь, что это увеличит шансы на его принятие Конгрессом.

Как пишет The Washington Post, по словам двух чиновников Белого дома, окончательных решений относительно того, связывать ли запросы, не принято. Один из чиновников сказал, что такой шаг может иметь смысл, поскольку он позволит преодолеть сопротивление "ультраправых" конгрессменов, которые выступают против увеличения помощи Украине, но решительно поддерживают помощь Израиля.

Отмечается, что Белый дом вскоре обратится к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительную военную помощь Израилю в связи с нападением ХАМАС. Ожидается, что этот запрос может поступить уже на следующей неделе.

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Как пишет WP, хотя оказание военной и экономической помощи Украине привело к расколу среди республиканцев, в партии почти единодушно поддерживают помощь Израиля. Представители Белого дома и некоторые проукраинские законодатели считают, что связывание двух запросов на помощь может побудить некоторых республиканцев проголосовать за объединенный пакет, поскольку они не захотят блокировать военную помощь Израилю.

Представитель Белого дома Джон Кирби отказался сказать, будет ли Белый дом связывать эти два пакета, но сказал: "Мы считаем, что оба важны".

В то же время, некоторые аналитики, даже те, кто поддерживает помощь обеим странам, говорят, что Белому дому следует быть осторожным и не создавать впечатление, что он играет в политические игры в то время, когда Израиль нуждается в помощи.

Этот шаг также может оттолкнуть некоторых людей, которые в прошлом выражали озабоченность или прямую оппозицию отправке дополнительной военной помощи Израилю.

Тем не менее, по словам двух помощников Конгресса, оппозиция в Конгрессе вряд ли будет включать больше, чем горстку демократов Палаты представителей.

"Связь между Украиной и Израилем может дать Белому дому способ усилить свое более широкое сообщение о том, что Америка обязана помогать своим демократическим союзникам, когда на них нападают безжалостные или недемократические силы", - пишет издание.

Между тем, одновременные запросы о военной помощи от Украины и Израиля могут усилить нагрузку на запасы США, поскольку они поддерживают двух союзников одновременно. Запрос Израиля на 155-миллиметровые фугасные снаряды, в частности, может вызвать раздражение среди сторонников Украины, поскольку этих боеприпасов не хватает и они крайне нужны Киеву.

Помощь Израилю и Украине от США

Командующий армией США Кристин Вормут призвала Конгресс одобрить дополнительное финансирование, чтобы гарантировать, что планы Пентагона по производству и приобретению боеприпасов смогут одновременно удовлетворить потребности как Израиля, так и Украины.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы готовят закон, который направлен на оказание помощи Израилю для защиты от атаки ХАМАС. Он будет включать пополнение системы противоракетной обороны "Железного купола", а также будет рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании.

Напомним, Конгресс США принял временный бюджет, из которого вычеркнули все расходы на поддержку Украины.

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