Пропагандист заявил, что украинские политики просто завидуют Лукашенко, "которому люди доверяют уже четверть века".

На белорусском телеканале "CTV BY" вышел пропагандистский сюжет против Украины.

В своей авторской программе Григорий Азаренок решил выделить почти 10 минут эфирного времени для обращения к украинцам.

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При этом отзывался о стране негативно, оскорбляя участников Революции Достоинства, бывшую и действующую власть и оправдывая агрессию России на Донбассе.

"Поздравляю! Сегодняшний внеплановый выпуск мы посвятим Украине - стране нищего и вымирающего народа и "гордонов" во власти. Потому что эти "гордоны" очень любят обсуждать Беларусь", – начал Азаренок.

Повторяя риторику Кремля о "внешнем управлении", Азаренок заявил, что Порошенко "четыре года исполнял обязанности надзирателя за американским штатом Постмайданная Украина".

Для сюжета автор воспользовался нарезкой видео российских пропагандистских СМИ и даже показал запрещенный из-за жестокости эпизод из сюжета про так называемый "коридор позора", который боевики устроили в ОРДЛО для захваченных в плен украинских военных.

"Бедная, бедная наша Украина (...), что с тобой сделали эти "гордоны", вам назначили нового гауляйтера", – заявил пропагандист.

А кроме того, Азаренок обвинил Украину в попытке поссорить Беларусь с Россией, "нашими союзниками".

"У вас зависть к настоящему народному лидеру, которому люди доверяют уже четверть века", – утверждал Азаренок, а затем призвал "вспоминать наше великое общее прошлое".

Протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

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Автор: Яна Ставская