По мнению Азарова, обеспечение поражения Владимира Путина в Украине необходимо для ослабления режима Лукашенко.

Беларуская группа сопротивления BYPOL, действующая из Польши, готовит государственный переворот против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Как пишет Politico, публично об заявил один из ее руководителей.

"Мы разработали план и в нужное время приведем его в действие", - заявил бывший офицер беларуской армии Александр Азаров.

По его мнению, обеспечение поражения Владимира Путина в Украине необходимо для ослабления режима Лукашенко.

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"Без Путина нет Лукашенко… Если Украина сможет начать успешное наступление, у Путина больше не будет времени на Беларусь", - сказал он.

По словам Азарова, группа BYPOL совершала диверсионные акты против российских войск, пытаясь помочь Киеву в войне, атакуя российские самолеты, повреждая железные дороги и обучая беларуских добровольцев, воюющих вместе с украинскими войсками. В феврале 2023 года группировка взяла на себя ответственность за атаку беспилотника, в результате которой был серьезно поврежден российский военный самолет на авиабазе под Минском.

Ситуация в Беларуси - детали

В 2025 году РФ и Беларусь хотят провести совместные учения "региональной группировки войск" на территории Беларуси, после предыдущего масштабного "слаживания" произошло вторжение в Украину.

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