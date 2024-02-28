Беларуская группа сопротивления BYPOL, действующая из Польши, готовит государственный переворот против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Как пишет Politico, публично об заявил один из ее руководителей.
"Мы разработали план и в нужное время приведем его в действие", - заявил бывший офицер беларуской армии Александр Азаров.
По его мнению, обеспечение поражения Владимира Путина в Украине необходимо для ослабления режима Лукашенко.
"Без Путина нет Лукашенко… Если Украина сможет начать успешное наступление, у Путина больше не будет времени на Беларусь", - сказал он.
По словам Азарова, группа BYPOL совершала диверсионные акты против российских войск, пытаясь помочь Киеву в войне, атакуя российские самолеты, повреждая железные дороги и обучая беларуских добровольцев, воюющих вместе с украинскими войсками. В феврале 2023 года группировка взяла на себя ответственность за атаку беспилотника, в результате которой был серьезно поврежден российский военный самолет на авиабазе под Минском.
Ситуация в Беларуси - детали
В 2025 году РФ и Беларусь хотят провести совместные учения "региональной группировки войск" на территории Беларуси, после предыдущего масштабного "слаживания" произошло вторжение в Украину.