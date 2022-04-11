Белорусская сторона даже предоставила "доказательства" якобы стрельбы на границе с Польшей.

Пограничный комитет Беларуси заявил, что "польские силовики обстреляли пункт пропуска Песчатка".

Об этом говорится на сайте ведомства.

Белорусская сторона отмечает, что инцидент якобы произошел в ночь с 10 на 11 апреля. Это сделали "польские военнослужащие".

"Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. Во время проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружено повреждение стен пограничных модулей, а также металлические шарики. Ранее, подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб", - говорится в сообщении.

В пограничном комитете добавили, что "проинформировали" польскую сторону об инциденте.

На видео, опубликованном комитетом, видно 5 человек в военной форме на пункте пропуска с фонариками. Один из них выстрелил предметом, похожим на рогатку, в сторону пропускного пункта. В то же время знаков различия не видно.

Как сообщал УНИАН, пограничный комитет Беларуси заявлял, что на границе между белорусским и украинским государствами именно со стороны Украины обстреляли белорусский пограничный знак.

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