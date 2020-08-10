Беларусь после первых протестов. Чего ждать от улицы, от власти и от оппозиции

Игар Тышкевич

Ядро протестов в Беларуси - городской средний класс и молодежь, много молодежи. Небитое поколение, которое уверено, что, если выйти и сказать «нет», власть сдаст назад. А власти, точнее ее представителям, есть, что терять. И они будут цепляться за это зубами. Это - база противостояния, которая не создает предпосылок для быстрых компромиссов.

Людей на улицы в Беларуси вышло достаточно много. Не сотни тысяч, но очень много. Однако - и это ключевое - они не организованы. Протесты не централизованы и не скоординированы.

Поэтому вечерние протесты - это просто протесты небитого поколения - молодежи и городского среднего класса

При этом идея массовых сборов у избиркомов сработала даже без единого центра. Но, кроме протоколов, нужна была скорость, анализ и работа. Грубо говоря, первые результаты альтернативного подсчета до результатов ЦИК. Этого не было.

Более того, досрочным голосованием, блокировкой интернета, хакингом стартового сайта платформы «Голос» власть существенно ограничила возможности данной системы.

Поэтому вечерние протесты - это просто протесты небитого поколения - молодежи и городского среднего класса. Хаотичные, без целей, без координации, без общего планирования…

Потенциальные лидеры - избирательные штабы - предсказуемо слились. Я говорю не только о Тихановской и Колесниковой, которые реально испугались последствий, но и остальных, которые, рассуждая о судьбах народа, не захотели лезть в мясорубку и брать ситуацию под контроль. Кроме того, власть заранее на сутки закрыла некоторых представителей старой оппозиции, способных вести протесты. И, увы, не выпустит до окончания горячей фазы этой волны противостояния.

Будут ли протесты расширяться и станут ли они крайне опасными для Лукашенко? Это покажет сегодня и завтра. Заводы Минска и крупных городов. Если выйдут работники этих предприятий, жители спальных районов (не новых кварталов для покупателя с деньгами, а районов общаг и социального жилья), будет совсем другой баланс. Срок - двое суток. Или «да», или «нет».

Дальше власть на начальном этапе (до трех недель) будет давить силой. Посадками (административная ответственность), штрафами, разгонами. Проявляющихся лидеров будут тянуть по уголовным статьям. Не всех. Некоторых. Показательно. Чтобы остальным стало страшно.

Но сам протест уже доказал, что протестные настроения есть. Лукашенко, точнее, система, достали многих. Ресурс этого протеста - около миллиона человек. Этот тот самый городской средний класс с семьями. Много. И эти люди вне системы коммуникации власти и общества.

Стоит ожидать определенной трансформации. Скорее всего, с созданием «демократического заповедника» новой Конституцией

Оставлять такое количество людей «вне системы» невозможно - система ляжет. Давить – означает стимулировать эмиграцию. Как следствия, лягут планы развития экономики знаний, и уже через 3-4 года лягут система и государство.

Поэтому стоит ожидать определенной трансформации. Скорее всего, с созданием «демократического заповедника» новой Конституцией. Не демократии, а именно заповедника. Например, партии с бОльшими возможностями, но «без излишеств», немного свободы слова, но «под контролем» и так далее. Для такого формата нужны будут те, кто канализирует протестные настроения – «якобы оппозиционные партии новой формации». И тут, не удивлюсь, если мы увидим героев наших дней, которые успешно сливаются сегодня. А со стороны власти коммуникаторами станут вчерашние чиновники, которые перед выборами 2020 и кризисом вдруг собрались и пошли «в бизнес», поскольку они не взяли на себя токсичность сегодняшнего дня.

Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram