Также сразу несколько российских аэропортов временно приостановили работу.

В пятницу, 27 декабря, сразу несколько российских аэропортов временно приостановили работу, введя план "Ковер". Помимо этого зарубежные авиакомпании отменяют свои рейсы в Россию после катастрофы Embraer в Казахстане.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Baza".

Отмечается, что работу приостановили аэропорты Сочи, Казани, Астрахани и Волгограда. В Росавиации заявили, что ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". Местные Telegram-каналы писали о том, что план "Ковер" ввели из-за угрозы ударов беспилотниками.

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Помимо этого росСМИ утром рассказывали о том, что ограничения в работе аэропортов Астрахани и Волгограда якобы уже сняли.

Кроме того, после катастрофы Embraer в Казахстане две иностранные авиакомпании отменили рейсы в РФ.

Еще один российский Telegram-канал поделился, что казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила полеты по маршруту Астана - Екатеринбург. В компании отметили, что решение было принято для обеспечения безопасности. РосСМИ подчеркнули, что рейсы по этому маршруту отменены с 28 декабря до 27 января 2025 года.

"Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию", - сказано в пресс-релизе QAZAQ AIR.

Интересно то, что рейсы по направлениям в Омск и Новосибирск пока остаются в расписании авиакомпании. Пассажирам пообещали вернуть деньги за отмененные рейсы.

Также о приостановке полетов из Тель-Авива в Москву уведомила израильская авиакомпания El Al. В пресс-службе компании заявили, что решение будет действовать неделю. После этого специалисты проведут оценку ситуации и решат, безопасно ли возобновлять полеты.

Другой российский Telegram-канал сообщил, что самолет Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс из Баку в Минводы, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.

Крушение самолета в Казахстане - что стоит знать

Напомним, что в среду, 25 декабря, в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL, разбившийся под Актау. Расшифровка переговоров экипажа рейса "Баку-Грозный" с диспетчером в Грозном указывает на то, что самолет был сбит российскими средствами ПВО.

Кроме того, в Reuters сообщали, что Азербайджан ждет, что РФ признается в сбитии самолета. Как говорят собеседники издания, самолет сбила ПВО России.

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