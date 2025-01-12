У корабля РФ возле Сирии протекают баки с горючим, - ГУР

С эвакуацией военного имущества морским путем у россиян возникли проблемы - разрешение кораблям РФ зайти в порт Тартус до сих пор отсутствует.

У российского корабля возле Сирии протекают баки с горючим. В то же время РФ продолжает перебрасывать вооружение и военную технику из Сирии в Ливию с помощью авиации, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, российским солдатам приказали сжечь все военные машины, которые находятся в неработоспособном состоянии и требуют ремонта. С эвакуацией военного имущества морским путем у россиян возникли проблемы - разрешение кораблям РФ зайти в порт Тартус до сих пор отсутствует.

"9 января 2025 года российский контр-адмирал Варфоломеев Валерий Владимирович совершил очередную безуспешную попытку договориться - его не допустили к переговорам", - сказал он.

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Также в ГУР отметили, что сухогруз Sparta и два больших десантных корабля РФ "Вван Грин" и "Александр Отраковский" находятся на внешнем рейде порта Тартус. На "Отраковском" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим.

Ситуация в Сирии - главные новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Впоследствии в России заявили, что Асад мирно покинул пост президента и покинул Сирию.

Как отмечают аналитики ISW, после падения режима Асада Путин может потерять свои военные базы в Сирии, и это грозит Кремлю серьезными последствиями. По оценке аналитиков, потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику, а также ее усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса. Особенно удару подвергнутся операции РФ и проецирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

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