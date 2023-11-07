Также определенные проблемы президенту США доставляет и Украина, пишет издание.

Администрация президента США Джо Байдена сталкивается с проблемами в своих попытках повлиять на Украину и Израиль в вопросах того, как эти две страны действуют в своих войнах. Как пишет The New York Times, для Байдена это особенно плохо, ведь от результатов этих двух войн в значительной степени зависят его шансы на переизбрание президентом в следующем году.

Издание отмечает, что администрация Байдена пытается убедить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сделать "гуманитарные паузы" в бомбардировках Газы. Белый дом надеялся, что американская помощь Израилю будет залогом того, что Нетаньяху прислушается к советам из Вашингтона. Однако этого не произошло.

Ситуация с Украиной несколько иная, но тоже проблемная для Байдена. На днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный громко заявил о тупике на фронте: именно таких заявлений Белый дом старался всячески избегать, ведь это добавляет аргументов республиканцам, выступающим за остановку американской помощи Украине и принуждение ее к переговорам с агрессором.

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"В обоих случаях влияние г-на Байдена на то, как его союзники ведут эти войны, кажется гораздо более ограниченным, чем ожидалось, учитывая его центральную роль в качестве поставщика оружия и разведданных. Но поскольку Соединенные Штаты настолько привязаны к обоим противостояниям, как самый мощный союзник Израиля и лучшая надежда Украины остаться свободным и независимым государством, наследие президента связано с тем, как эти страны действуют и как закончатся войны", – констатирует NYT.

Стратегическая ситуация в Украине и Израиле

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Валерий Залужный опубликовал на сайте газеты Time свою обширную статью, в которой изложил детальный взгляд на ситуацию в российско-украинской войне. В частности он признал, что в нынешних условиях ни одна из сторон не способна осуществить мощный прорыв фронта из-за технологического тупика: беспилотники сделали невозможной незаметную концентрацию сил на одном направлении, а минные поля эффективно блокируют наступление малыми группами.

Также мы рассказывали, что израильские власти категорически отказываются идти на временное прекращение огня в Газе, пока ХАМАС не освободит всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября. Только сегодня премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху допустил кратковременные гуманитарные "тактические паузы" в боевых действиях для доставки гумпомощи и вывода заложников.

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