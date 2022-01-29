Российская Федерация к границам Украины стянула около 130 тысяч военных.

Президент США Джо Байден заявил, что направит войска США в страны НАТО Восточной Европы, таким образом усилив безопасность стран этого региона.

Об этом он заявил в пятницу, 28 января, цитирует CNN.

Он уточнил, что переброска войск произойдет в "ближайшее время".

"В ближайшее время я буду перебрасывать войска США в Восточную Европу в НАТО", - сказал американский глава журналистам, когда его спросили о сроках переброски войск. Он добавил, что не обладает обновленными данными по ситуации в Украине.

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По словам представителя Пентагона, США увеличили уровень боевой готовности 8,5 тысячи военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае вторжения РФ в Украину.

Комментарий Байдена прозвучал через несколько часов после того, как высший военный генерал США и председатель Объединенного комитета глав штабов Марк Милли предупредил, что российское вторжение в Украину будет "ужасным" для страны, и призвал Путина избрать дипломатический путь.

27 января Джо Байден в очередной раз созвонился с Владимиром Зеленским, их разговор, по словам источников CNN, прошла "не очень гладко". Белый дом якобы был раздражен тем, что украинский глава преуменьшает российскую угрозу.

Впоследствии Вашингтон, а также МИД Украины, публикацию американских журналистов назвали ложной.

На пресс-конференции для иностранной прессы Зеленский отметил, что у него "нет недоразумений" с американским коллегой, просто он "глубоко понимает, что происходит в государстве".

При этом украинский президент подчеркнул, что не исключает вторжения русских.

По новым данным Минобороны, Российская Федерация к границам Украины стянула около 130 тысяч военных с учетом морского и авиационного потенциала.