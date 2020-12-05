Байден побеждает в еще одном ключевом штате - Калифорнии / фото REUTERS

Кандидат в президенты США Джо Байден победил в штате Калифорния.

Об этом сообщают ABC News.

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Победа в одном из ключевых штатов дает Байдену сразу 55 голосов избирателей и утверждает его стремительное опережение на президентской гонке.

Из 270 необходимого количества голосов Байдена получит 279. Это даже больше, чем нужно для победы.

Выборы в США 2020: Что известно

  • Выборы президента США состоялись 3 ноября.
  • Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
  • По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
  • 14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Автор: Яна Ставская