Победа в одном из ключевых штатов дает Байдену сразу 55 голосов избирателей.

Кандидат в президенты США Джо Байден победил в штате Калифорния.

Об этом сообщают ABC News.

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Победа в одном из ключевых штатов дает Байдену сразу 55 голосов избирателей и утверждает его стремительное опережение на президентской гонке.

Из 270 необходимого количества голосов Байдена получит 279. Это даже больше, чем нужно для победы.

Выборы в США 2020: Что известно

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Автор: Яна Ставская