Последствия бездействия были бы страшнее, подчеркнул он.

Если бы США не оказали Киеву поддержку в противостоянии российской агрессии, то в Европе начался бы хаос, а Россия продолжила вторжение в другие страны.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден в интервью агентству AP.

"Я президент Соединенных Штатов. Дело не в моем политическом выживании. А в том, что лучше для страны. Без шуток. Так что же произойдет? Что произойдет, если самая сильная структура, НАТО, уйдет от российской агрессии, когда более 100 000 солдат маршируют через границу, чтобы попытаться оккупировать и уничтожить культуру целого народа. Что же тогда, что дальше?" - сказал он.

По мнению Байдена, дальше бы последовал хаос в Европе.

"Вы бы увидели, что они (российские войска) двинулись бы дальше. Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что будет происходить в соседних странах. Что бы случилось в Польше, Чехии и других странах-членах НАТО? Что бы Китай подумал о Тайване, что КНДР бы подумала о ядерном оружии?" - заявил американский президент.

В то же время Байден напомнил как предупреждал, что помощь Украине будет стоить дорого.

"Это не бесплатно, но последствия бездействия были бы страшнее", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о росте цен в США.

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