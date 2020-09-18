Также он отметил, что президент РФ Путин не хочет видеть его на посту президента США.

Кандидат в президент США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия заплатит в случае вмешательства в выборы.

Читайте такжеБайден опережает Трампа в предвыборном рейтинге - опросБайден сказал об этом на встрече с избирателями в штате Пенсильвания.

«За это придется заплатить», - сказал Байден, передает The Washington Post.

«Путин знает причину, по которой он не хочет, чтобы я был президентом, он знает меня, и он знает, что я серьезно. Я не имею в виду войну. Но они заплатят цену ... Это будет экономическая цена», - отметил Байден.

Он также выразил мнение, что Москва пытается разделить Европу.

Кроме того, Байден призвал к досрочной отставке президента Дональда Трампа из-за просчетах в борьбе с коронавирусом. Кандидат считает, что нынешнему президенту страны Трампу доверяют меньше чем президенту России Владимиру Путину и председателю Китая Си Цзиньпину.

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Автор: УНИАН