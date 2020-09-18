Кандидат в президент США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия заплатит в случае вмешательства в выборы.
Читайте такжеБайден опережает Трампа в предвыборном рейтинге - опросБайден сказал об этом на встрече с избирателями в штате Пенсильвания.
«За это придется заплатить», - сказал Байден, передает The Washington Post.
«Путин знает причину, по которой он не хочет, чтобы я был президентом, он знает меня, и он знает, что я серьезно. Я не имею в виду войну. Но они заплатят цену ... Это будет экономическая цена», - отметил Байден.
Он также выразил мнение, что Москва пытается разделить Европу.
Кроме того, Байден призвал к досрочной отставке президента Дональда Трампа из-за просчетах в борьбе с коронавирусом. Кандидат считает, что нынешнему президенту страны Трампу доверяют меньше чем президенту России Владимиру Путину и председателю Китая Си Цзиньпину.
Новости по теме:
- "Никто не захочет сонного Джо": Трамп считает, что США при Байдене ждет скучная жизнь
- Демократы официально выдвинули Байдена кандидатом в президенты США (видео)
- Байден согласился бороться с Трампом за кресло президента США
- Байден: США не будут закрывать глаза на "награды России за головы американских солдат"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram