Украинских военных будут обучать, но только на территории Франции, заявил французский глава Минобороны.

Франция не собирается отправлять своих военных инструкторов для обучения военнослужащих в Украину, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. Он рассказал, что армия Франции впервые будет обучать сразу 4500 украинских военных, но на своей территории.

"Мы вернулись к вопросу о создании бригады, 4500 солдат - это очень много. Это требует подготовки, а также инженерных, артиллерийских возможностей и возможностей разведки. Это впервые мы собираемся предоставить такую последовательную поддержку и эти 4500 украинских солдат будут полностью оснащены и обучены французской армией, но во Франции",- добавил он.

Отправка инструкторов в Украину - что нужно знать

Как писал УНИАН, во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом французский лидер Эммануэль Макрон предложил направить западных инструкторов в Украину для обучения войск. Однако Байден не поддержал такую позицию Макрона.

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"Он выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта", - сообщало Politico.

После распространения такой информации Россия сразу пригрозила бить по французским инструкторам в Украине. Так, пресс-секретарь российского посольства во Франции Александр Макогонов заявил, что французы станут "законной целью для РФ".

"Если вы пришлете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше выцеливать и убивать россиян, они, естественно, станут законной целью", - выдал Макогонов.

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