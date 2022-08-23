Они рассматривают такое решение, если ограничение не будет принято на уровне Европейского Союза.

Балтийские государства, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд для российских туристов. Такое решение рассматривается как альтернатива на случай, если ограничение не реализуют на уровне Европейского Союза.

Соответствующей информацией поделилось издание Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

"Я говорил с министрами всех этих стран... Я не вижу больших различий в политическом плане", — заявил МИД во время встречи с журналистами в Вильнюсе.

Ландсбергис считает, что российские туристы не должны находиться в ЕС, ведь их страна совершает геноцид в Украине. В понедельник, 29 августа, министры иностранных дел государств Евросоюза соберутся для обсуждения запрета на въезд для граждан РФ.

По словам МИД Литвы, державы Балтии, Польша и Финляндия проведут отдельную встречу. На ней будут обсуждаться региональные ограничения и единые правила для наложения санкций на туристов и выдачу виз диссидентам.

Запрет со стороны пяти стран может оказаться действенным, так как прямые рейсы со странами ЕС закрыты для россиян с момента полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас граждане РФ пересекают границы преимущественно с пятью указанными государствами для туристических поездок.

Напомним, против введения запрета на выдачу виз для россиян высказались канцлер Германии Олаф Шольц и Госдепартамент США. А тем временем Эстония уже реализовала упомянутое ограничение.

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