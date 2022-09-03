Самолет способен нести несколько десятков тонн различных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерного оружия.

В Польшу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-52.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Польско-американское сотрудничество становится теснее. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик В-52. Наша оперативная совместимость и возможности для защиты восточного фланга НАТО растут", – написал он. Видео дня

Как пишет Польское радио, B-52 – восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress – дальний стратегический бомбардировщик. Самолет также способен нести несколько десятков тонн различных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерного оружия.

В последнее время бомбардировщик B-52 кружит над Юго-Восточной Европой.

Как писал УНИАН, еще в апреле 2022 года в Польше заявляли, что страна открыта для размещения натовского ядерного оружия. Это помогло бы сдерживать Москву, отмечали в правительстве.

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