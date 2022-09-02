Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.

Президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить еще 11,7 миллиардов долларов для военной и бюджетной помощи Украине.

Об этом информирует Reuters.

Байден намерен запросить экстренное финансирование в размере 11,7 миллиардов долларов. Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.

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Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, которое повлияло на поставки энергоносителей в США. Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 накануне потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.

Как сообщал УНИАН, в День Независимости, 24 августа, Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти на 3 миллиарда долларов.

Отмечается, что рекордный пакет военной помощи включает системы протитвовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары. В каком количестве и когда приедет – пока не разглашается.

Позже в Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине.

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