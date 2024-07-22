По словам аналитика, такие самолеты могут быть и носителями стратегического ядерного оружия.

Появление стратегических бомбардировщиков США B-52 в Румынии является намеком для РФ на то, что Вашингтон готов выполнять задачи, чтобы обеспечить безопасность в регионе. Такое мнение высказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо".

"Появление стратегических бомбардировщиков США B-52 в Румынии является историческим событием. Прежде всего для Румынии, которая становится знаковой страной для защиты восточных границ НАТО. В частности, по обеспечению безопасности в воздушном пространстве региона", - отметил эксперт.

По словам аналитика, конвенционное вооружение бомбардировщиков B-52 может достигать целей на российской территории на тысячи километров.

Видео дня

"Появление таких мощных ракетоносителей, которые также могут быть и носителями стратегического ядерного оружия, является очень знаковым событием. В частности, из-за событий, которые происходят в регионе, в первую очередь, из-за активной фазы российско-украинской войны. Появление этих самолетов может быть намеком РФ, что возможности США еще не до конца исчерпаны. Тем более, что в номенклатуре этих бомбардировщиков есть достаточно средств, применение которых может ставить под угрозу объекты на территории РФ на довольно значительные расстояния. В частности, в несколько тысяч километров", - объяснил Рябых.

Американские бомбардировщики у границ Украины - что известно

Как писал УНИАН, США перебросили в Румынию два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress для участия в операции Bomber Task Force Europe. Обычно такие самолеты базируются в штате Луизиана.

"После развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья и интегрироваться с союзниками по НАТО и другими международными партнерами для синхронизации возможностей и обеспечивать выполнение обязательств по безопасности в зоне ответственности Европейского командования США", - пояснили в Европейском командовании армии США.

Вас также могут заинтересовать новости: