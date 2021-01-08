Для защиты своих граждан, Австрия закрывает границы и начинает проверять все авто на границе.

На фоне роста числа коронавирусных инфекций Австрия закрывает свои границы с Чешской Республикой и Словакией в полночь в пятницу.

Читайте такжеАвстрия введет новый национальный карантин с 26 декабряОб этом заявил министр внутренних дел Карл Негаммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Небольшие пограничные переходы будут полностью закрыты, а на более крупных пограничных переходах будет введен фиксированный контроль.

Ранее в Австрии была введена серия мобильных систем контроля, которые проверяли людей выборочно. Австрия провела более 770 тысяч проверок с 19 декабря.

Из них примерно 10 тысяч человек - в основном гражданам третьих стран было отказано во въезде в Австрию. Около 55 тысяч из проверенных отправлены на домашний карантин.

Негаммер охарактеризовал ситуацию в Словакии и Чехии как "крайне напряженную".

"В Чешской Республике, в частности, наблюдается огромное количество новых случаев инфицирование с 7-дневной заболеваемостью в 680 человек (на 100 тысяч человек)", - сказал он.

"Чтобы защитить людей в нашей стране, мы закрываем границы на данном этапе и проверяем все автомобили при въезде в Австрию", - добавил министр.

Каждый, кто въезжает в Австрию, должен подписать документ, подтверждающий, что он отправляется на карантин. Если этот документ не подписан, во въезде будет отказано.

Людям, пересекающим границу по работе, будет разрешен въезд без карантина, однако всем пограничным работникам необходимо будет предъявить доказательства того, что у них есть работодатель в Австрии.

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Автор: УНИАН