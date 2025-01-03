После взлета пилот сообщил диспетчерской службе, что собирается развернуться и совершить аварийную посадку.

В городе Фуллертон (штат Южная Калифорния, США) частный четырехместный самолет упал на крышу производственного здания, где работали 200 человек. Инцидент произошел 2 января, сообщает Associated Press.

В результате авиакатастрофы погибли два человека, 18 - получили ранения. Полиция еще не установила личности погибших. Неизвестно, были ли это пассажиры самолета или это были работники предприятия, которое пострадало. Девять пострадавших доставили в больницу.

Как пишет агентство, самолет потерпел крушение менее чем через две минуты после взлета из муниципального аэропорта Фуллертон. Работник аэропорта Крис Вильялобос рассказал, что после взлета пилот сообщил диспетчерской службе, что собирается развернуться и совершить аварийную посадку. Причина этого решения пока непонятна.

Момент авиакатастрофы зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что самолет наклонился на бок, а затем врезался в здание компании Michael Nicholas Designs. На место происшествия прибыли пожарные и полиция, которые потушили огонь и эвакуировали близлежащие предприятия.

Федеральное управление гражданской авиации заявило, что самолет был одномоторным Van's RV-10. Национальный совет по безопасности на транспорте расследует катастрофу.

Другие инциденты с самолетами

29 декабря в Южной Корее разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек. Самолет на скорости влетел в ограждение и взорвался.

В результате аиакатастрофы выжили только два человека, все остальные пассажиры, к сожалению, погибли. Это самая смертоносная авиационная катастрофа, которая произошла в Южной Корее с 1997 года, когда Boeing 747 корейских авиалиний разбился в джунглях Гуама, в результате чего погибли 228 человек.

Также напомним, 25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось, выжить удалось 29 людям. Эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

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