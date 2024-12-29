За сутки произошло по крайней мере три инцидента с самолетами.

За последние сутки в мире произошло по меньшей мере три авиаинцидента. Крупнейшей катастрофой стало падение авиалайнера в Южной Корее, в результате которого погибли 179 человек. Кроме того, в Канаде загорелся самолет после жесткой посадки, к счастью без жертв. Также один самолет совершил аварийную посадку в Норвегии из-за сбоя гидравлики.

Советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в эфире Radio NV рассказал, что может быть причиной такого количества авиакатастроф в мире.

"Это явление в определенной степени закономерное, называется оно Рождество. Все торопятся, все хотят лететь, авиакомпании вытаскивают из ангаров все, что у них есть, похожее на самолеты. Все графики сужаются до минут, до секунд", - объяснил он.

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Такая спешка, по его словам, вполне логично приводит к увеличению рисков.

"В этом цейтноте увеличивается количество вариантов, что будут какие-то несчастные случаи, аварии, смерти, катастрофы и так далее", - отметил эксперт, упрекнув Международную организацию гражданской авиации, что она не уделяет этому достаточного внимания.

Авиакатастрофа в Южной Корее

29 декабря в Южной Корее разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек. Самолет на скорости влетел в ограждение и взорвался.

В результате аиакатастрофы выжили только два человека, все остальные пассажиры, к сожалению, погибли. Это самая смертоносная авиационная катастрофа, которая произошла в Южной Корее с 1997 года, когда Boeing 747 корейских авиалиний разбился в джунглях Гуама, в результате чего погибли 228 человек.

Также напомним, 25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось, выжить удалось 29 людям. Эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

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