По его словам, в Казахстане пропагандируют российскую версию авиакатастрофы о влиянии птиц, чтобы скрыть правду.

Представители ФСБ России и российских государственных авиационных служб первыми получили доступ к "черному ящику" самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане 25 декабря. Об этом сказал генерал-майор, бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев в эфире телемарафона.

Он отметил, что в течение весны-лета в Казахстане "зачистили" оппозиционное информационное поле и ситуация похожа на российскую. По его словам, поэтому даже в так называемых оппозиционных СМИ Казахстана пропагандируется российская версия авиакатастрофы, что это было влияние птиц, и всеми способами пытаются скрыть правду.

Мусаев отметил, что вчера на правительственном совещании в Казахстане также много говорили, как и в России, о причастности птиц к катастрофе, обходя вопрос о вине вооруженных сил РФ по сбиванию самолета.

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"Точнее, они говорят, что очень рано делать какие-то выводы. Может и рано, но сегодня все признаки указывают на то, что катастрофа произошла именно по вине российских вооруженных сил, которые совершили удар и попали в гражданский самолет в районе Грозного", - подчеркнул. он.

По его словам, в Казахстан прибыли представители спецслужб российских, то есть ФСБ, и представители государственных авиационных служб РФ.

"Они осуществили первые исследования всего что было в электронных датчиках и в "черном ящике", то есть они имели доступ к этому первыми", - подчеркнул Мусаев.

Он считает, что российские власти и руководство Казахстана способны договариваться об освещении этой трагической катастрофы, скрывая причастность к ней России.

Авиакатастрофа в Казахстане

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в городе Актау, что в Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту было 67 человек, 38 - погибли.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане 25 декабря, был сбит российским ЗРК. он отмечал, что если бы борт упал на российской территории, Москва могла бы замести следы и обвинить в инциденте Украину.

Он отметил, что когда в РФ поняли, что произошло, не позволили подбитому борту садиться в Грозном.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь С1" на российской территории.

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