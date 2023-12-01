В результате аварии пострадали три человека.

В Мадриде пилот вертолета совершил вынужденную посадку прямо посреди автомагистрали, пишет El Pais. Авария произошла около 10:00 посреди трассы М-40.

Вертолет Enstrom280FX с регистрационным номером F-HPUX упал на небольшой зеленый участок кустов посередине трассы. На его борту находились двое мужчин в возрасте 69 и 71 года, одного госпитализировали с легкой травмой головы, а другого - с возможным переломом бедренной кости.

Также пострадал водитель Nissan, который в это время ехал по трассе. Мужчина получил очень легкие порезы, так как переднее стекло разбилось. Его машина получила значительные повреждения от удара.

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Вертолет принадлежал компании European Rotors, которая проводила поблизости большую ежегодную ярмарку. По данным журналистов, вертолет участвовал в демонстрациях на этом мероприятии. Оно закрылось вчера.

"Все указывает на то, что мастерство пилота предотвратило гораздо большую трагедию, ведь ему пришлось совершить вынужденную посадку на трассе М-40, но на средней полосе, и это практически не повлияло на тысячи транспортных средств, проезжающих через этот оживленный участок", - заявил мэр города Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

Падение самолетов в других странах: последние новости

Напомним, этой весной на авиабазе в Сарагосе разбился военный истребитель F-18. Авария случилась во время показательно-тренировочного полета, пилот успел спастись.

А летом неподалеку от польского города Новы-Двур-Мазовецкие пассажирский самолет, который использовали для прыжков с парашютом, упал на ангар с людьми. Сообщалось о жертвах и пострадавших.

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