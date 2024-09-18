В результате многочисленных взрывов в Ливане 17 сентября погибли 12 человек и тысячи получили ранения.

С тысячами пейджеров Хезболлы, которые вчера взорвались в Ливане, возможно, связана фирма, расположенная в Будапеште, столице Венгрии.

Как пишет Sky News, на обломках вчера массово взорвавшихся пейджеров журналисты рассмотрели наклейки модели AR-924 с брендом Gold Apollo - тайваньской компании. Однако основатель фирмы Сюй Чинг-Куанг заявил, что устройства изготовлены по лицензии в Будапеште фирмой BAC Consulting, которая использует название Gold Apollo.

В комментарии, данном Sky News на Тайване, Gold Apollo заявила: "Apollo Gold Corporation установила долгосрочное разрешение на использование частной торговой марки и региональное агентское сотрудничество с BAC. В соответствии с соглашением, мы разрешаем BAC использовать нашу торговую марку для продажи продукции в определенных регионах, но проектирование и производство продукции полностью осуществляется BAC".

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На вопрос о пейджерах и взрывах генеральный директор BAC Consulting Кристиана Барсони-Арчидиаконо заявила NBC News, американскому партнеру Sky News: "Я не делаю пейджеры. Я просто посредник. Думаю, вы ошиблись".

Репортер Sky News в Будапеште видел, как утром к зданию BAC Consulting прибыли люди в штатском, которые представились сотрудниками полиции и попросили не снимать их.

Отмечается, что на листе бумаги, выставленном в окне здания, перечислены несколько компаний, включая BAC. По словам людей, которые находятся в соседних зданиях, они не видели никого, кто входил или выходил из здания в течение нескольких последних недель.

Sky News также пишет, что в результате вчерашних взрывов в Ливане погибли 12 человек и тысячи получили серьезные ранения. В частности, по словам министра здравоохранения страны Фирасса Абиада, травмированы около 2800 человек, из которых около 300 - в критическом состоянии, у них ранения глаз, лица, у некоторых - травматическая ампутация различных частей тела.

Среди погибших, по данным Sky News, - двое детей: 8-летняя девочка и 11-летний мальчик.

Взрывы в Ливане 17 сентября - детали

Напомним, 17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры, которыми пользуются участники группировки "Хезболла". Среди пострадавших - посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани.

В "Хезболле" связывают случившееся с действиями израильских спецслужб, Израиль не комментирует.

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники заявило, что израильская разведка Моссад заложила небольшое количество взрывчатки в тысячи пейджеров, заказанных группировкой боевиков "Хезболла" за несколько месяцев до взрывов. В частности, высокопоставленный источник агентства в Ливане утверждает, что боевики заказали 5000 пейджеров, которые доставлены в страну весной. Якобы устройства были модифицированы израильской разведкой "на уровне производства".

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