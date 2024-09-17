В "Хезболле" связывают произошедшее с действиями израильских спецслужб.

В Ливане массово взрываются пейджеры, которыми, по данным СМИ, пользуются участники группировки "Хезболла". По предварительным данным, в числе сотен пострадавших - посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, сообщает BILD.

Отмечается, что сегодня в Ливане одновременно взорвались сразу десятки устройств, которые боевики "Хезболлы" используют для связи друг с другом. Внешне такие устройства напоминают пейджеры. Отмечается, что, по предварительным данным, пострадало около 100 человек.

Сообщения о пострадавших в результате взрывов поступают из южных пригородов столицы Бейрута и с юга страны. В "Хезболле" связывают произошедшее с действиями израильских спецслужб, которым якобы удалось проникнуть в ряды террористической организации и установить взрывные устройства в пейджеры.

Видео дня

Официальный Израиль происходящее пока не комментирует.

"Источники 12 телеканала в ливанских силовых структурах рассказали, что руководство "Хезболлы" призвало своих боевиков временно не пользоваться выданными средствами связи", - пишет ресурс.

В то же время израильские Телеграмм-каналы публикуют фото и видео, на которых зафиксированы истекающие кровью мужчины (очевидно, владельцы пейджеров). Также тиражируются моменты взрывов, очевидно, попавших в объективы камер внешнего наблюдения на улицах, магазинах и т.д.

В частности, "Голос Израиля" пишет, что в Ливане прямо сейчас "господствует огромный хаос, стресс и замешательство". Утверждается, что счет пострадавших с оторванными конечностями составляет почти 1 тыс. Как утверждается, одна из самых распространенных травм владельцев пейджеров — ранение половых органов. Это связано с тем, что мужчины держали средства связи в карманах.

"Сообщается, что террористы "Хезболлы" в Сирии также начали подрываться аналогичным способом из-за средств связи", - пишет ресурс.

На видео, которое он опубликовал, один из возможных террористов получил травму в продуктовом магазине, другой находился, вероятно, в другом месте, возле кассы, еще один ехал по улице на мотоцикле.

Также, по данным СМИ, посол Ирана в Ливане Моджтабу Амани был ранен в результате взрыва пейджера.

Как пишет Mehr, среди пострадавших якобы Моджтаба Амани, посол Исламской Республики Иран в Бейруте.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Напомним, в конце августа "Хезболла" заявила о запуске более 320 ракет по Израилю, а также нескольких дронов. Речь шла об обстреле 11 военных баз на севере Израиля. В сеть попало видео, на котором БПЛА врезается в шоссе.

СМИ писали, что система противовоздушной обороны, корабли ВМС и самолеты ВВС Израиля защищали небо страны, обнаруживали и перехватывали угрозы, а также наносили удары в любом месте в Ливане, где необходимо устранить угрозы и ударить по "Хезболле".

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