Как минимум один из взрывов произошел на похоронах членов группировки, погибших во время взрывов пейджеров, которые случились во вторник, 17 сентября.

В Бейруте, столице Ливана, снова взрывались пейджеры, а также рации и радиоприемники у членов группировки "Хезболла". По данным Reuters, взрывы устройств зафиксированы в среду, 18 сентября на юге страны и в южных пригородах Бейрута, сообщили источник в органах безопасности и свидетели.

Портативные рации были приобретены "Хезболлой" пять месяцев назад, примерно в то же время, когда были куплены пейджеры, сообщил источник в службе безопасности

Подконтрольные "Хезболле" СМИ пишут, что взрывались различные электронные устройства, гаджеты, электроника на мотоциклах, автомобилях и не только. По данным тг-каналов, кроме раций взрывались ноутбуки и смартфоны, официально это информация пока не подтверждена.

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Как минимум три человека погибли, десятки ранены в результате новой серии взрывов в Ливане. Данные о погибших приводит государственное новостное агентство Ливана, о пострадавших пишет Reuters со ссылкой на источник. От новой волны взрывов пострадали более 100 человек, сообщает Al Hadath.

Государственное Национальное агентство новостей Ливана (NNA) передало, что "старые пейджеры" взорвались в домах в южных пригородах Бейрута и на юге Ливана. Несколько раненых были переведены в больницы в столице и в Баальбеке, расположенном в долине Бекаа, добавляет агентство.

Один из корреспондентов NNA сообщил, что два человека получили ранения после взрыва устройства на дороге в деревне Али аль-Нахри в центральной части Бекаа.

Другой сообщил, что пейджер взорвался в машине рядом с кладбищем в Дждейдет Марджейун на юге Бекаа.

По словам жителей, взрывались магазины сотовой связи и техника в домах. Некоторые жилые дома начали гореть.

Как минимум один из взрывов произошел на похоронах членов группировки, погибших во время взрывов пейджеров, которые случились во вторник, 17 сентября.

Взорвавшиеся по всему Ливану рации были из новой партии японской фирмы ICOM. Именно: модель icom v82. Предварительно "Моссад" оснастил их взрывчаткой так же, как и пейджеры.

Взрывы пейджеров в Ливане 17 сентября

По меньшей мере 12 человек погибли и более трех тысяч получили ранения в результате взрывов пейджеров, используемых членами вооруженной группировки "Хезболла", в Ливане 17 сентября. "Хезболла" назвала этот инцидент крупнейшим провалом в работе служб безопасности за последние время и обвинила в произошедшем Израиль.

"Хезболла" обвинила во взрывах пейджеров Израиль, пригрозив ему "суровым наказанием" в ответ. Израиль пока не прокомментировал произошедшее.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанских службах безопасности, израильская разведка "Моссад" установила взрывчатку в 5 тысячах пейджеров, ввезенных ливанской группировкой "Хезболла" за несколько месяцев до взрывов.

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