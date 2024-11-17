Президент Науседа поздравил Украину с тем, что этот день наступил.

В Литве подтвердили, что Украина получила от западных партнеров разрешение на удары дальнобойным оружием по территории России.

Президент страны Гитанас Науседа написал в микроблоге X, что снятие запретов на такие удары станет решающим моментом в украинской борьбе с российским агрессором:

"Этот день настал! Отныне Украина может наносить удары по военным объектам в России ракетами дальнего радиуса действия. Мир не может быть достигнут через слабость. Мир - это награда сильных. Будь сильной, Украина!".

Дальнобойные удары по России

По данным западных СМИ, администрация американского президента Джо Байдена "сдалась" и позволила Киеву применять полученное от Соединенных Штатов дальнобойное оружие для ударов по российской территории. За это решение Киев боролся очень долго, однако постоянно получал отказ.

Видео дня

Также стало известно, что свои запреты могли отменить во Франции и Великобритании. Это позволит Вооруженным силам Украины бить по России их ракетами Storm Shadow и SCALP.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал эту информацию. По его словам, такие вещи не анонсируют, поскольку ракеты "скажут сами за себя".

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