В Армии сообщили, что более 200 ракет выпущено из сектора Газа по различным городам Израиля за ночь.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за ночь по Израилю более 200 ракет, Израиль в ответ поразил 130 военных целей.

Читайте такжеВ Евросоюзе и США отреагировали на ракетные обстрелы между Израилем и Сектором ГазаОб этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. Сектор Газа и Израиль возобновили ракетные удары 10 мая на фоне ситуации в Иерусалиме.

«Более 200 ракет выпущено из сектора Газа по различным городам Израиля за ночь, порядка трети из них упали на территории самого сектора»,— сказал Конрикус, передает kommersant. В ответ Израиль поразил 130 военных целей радикалов в секторе Газа и ликвидировал около 15 боевиков группировок «Хамас» и «Исламский джихад».

Ситуация в Израиле

В Иерусалиме с середины апреля продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Причиной беспорядков стал запрет израильской полиции собираться на ступенях у Дамасских ворот Старого города, где в Рамадан проводили время арабские жители, и решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме.

10 мая в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 20 человек. США и ЕС призвали Израиль и сектор Газа прекратить обстрелы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая