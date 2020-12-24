Оппозиция обвиняет премьера в неправильном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

В Ереване продолжаются протесты за отставку премьера Николы Пашиняна. Полицейские сформировали границу между зданием парламента и участниками уличной акции.

Об этом сообщает Кавказский узел.

Читайте такжеУбийцу трех полицейских во Франции нашли мертвым

Антиправительственные протесты перешли в горячую фазу 22 декабря – когда в результате столкновений граждан и силовиков первые пытались установить палаточный городок.

23 декабря протестующие анонсировали блокирование правительства, чтобы не пустить Пашиняна внутрь.

Как пишет Mash, в столице уже начались новые столкновения. Протестующие хотели пройти сквозь барьер правоохранителей. Силовики воспользовались газовыми баллончиками и пытались оттеснить армян с помощью щитов.

Оппозиция обвиняет премьера Николу Пашиняна в неправильном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, согласившись на прекращение огня при посредничестве России в прошлом месяце.

Война за Карабах 2020

Как сообщал УНИАН, 27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорной Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км) для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не затрагивать город Шушу.

12 декабря в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана возобновили наступление в Нагорном Карабахе.

В ответ в оборонном ведомстве Азербайджана заявили о провокациях армянской стороны на освобожденных территориях Азербайджана, "сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня". В оборонном ведомстве отметили, что со стороны Вооруженных Сил Азербайджана были приняты "адекватные меры".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН