Ольмерт заявил, что Нетаньяху находится в состоянии "нервного срыва", поскольку опасается своего смещения с должности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "эмоционально уничтожен" своими масштабными провалами в области нацбезопасности Израиля на фоне нападения ХАМАС, заявил бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт.

Как сообщает POLITICO, по словам Ольмерта, сейчас Нетаньяху находится в состоянии "нервного срыва", поскольку ожидает своего смещения с должности за неспособность обеспечить национальную безопасность во время атак ХАМАС 7 октября.

"Нетаньяху сломлен. Он разрушен эмоционально, это точно. Я имею в виду, что с ним произошло нечто ужасное. Биби всю жизнь работал под ложным предлогом, что он - "мистер безопасность". "Он - мистер недоразумение", - сказал Ольмерт.

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Он заявил, что каждая минута пребывания Нетаньяху на посту премьер-министра представляет опасность для Израиля.

В качестве примера ошибочного подхода премьер-министра Ольмерт предупредил, что стратегический план Нетаньяху по сохранению контроля над послевоенным сектором Газа, звучит равносильно возвращению в 2005 год, когда Израиль осуществлял военное господство над прибрежным анклавом. Он также предупредил, что терпение западных союзников Израиля на исходе из-за неспособности Нетаньяху и его министров наметить реалистичный план управления Газой после победы над ХАМАСом.

По сути, предположил Ольмерт, проблема заключается в том, что Нетаньяху находится "в состоянии нервного срыва".

"Я не преувеличиваю. Его давят со всех сторон, и, похоже, его внимание сосредоточено на том, чтобы его не вышвырнули из офиса в тот день, когда закончится война, а может быть, даже раньше", - сказал он.

После нападения ХАМАС рейтинги Нетаньяху действительно упали до минимума. Опрос, проведенный в середине октября, показал, что две трети хотят, чтобы следующим премьер-министром страны стал кто-угодно, кроме Нетаньяху. В другом опросе 44 процента респондентов заявили, что Нетаньяху несет ответственность за то, что произошло 7 октября. Лишь 18 процентов израильтян считают, что ему не обязательно покидать свой пост. Семьдесят шесть процентов хотят, чтобы он рано или поздно ушел с поста.

Позиция Нетаньяху по войне с ХАМАС

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассмотрит возможность "небольших тактических пауз" в боевых действиях, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи или выход заложников из сектора Газа. При этом он снова отклонил призывы к полному прекращению огня.

Также он заявлял, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе Газа в течение "неопределенного периода" после окончания войны.

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