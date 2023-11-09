Хезболла получила российские противокорабельные ракеты через Сирию.

На вооружении ливанской группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран, могут быть мощные российские противокорабельные ракеты "Яхонт" (экспортный вариант П-800 "Оникс"), которые она может применить против военных кораблей США.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники, знакомые с арсеналом группировки. По их словам, когда лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла на прошлой неделе предупредил Вашингтон, что у его группировки есть что-то припасенное для американских кораблей в этом регионе, он имел ввиду как раз российские ракеты "Яхонт" с дальностью действия 300 км.

Насралла заявил в своем выступлении, что военные корабли США в Средиземном море "нас не пугают и не будут пугать". "Мы подготовились к флотам, которыми вы нам угрожаете", - сказал он.

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США заявляют, что их военно-морское силы в Средиземном море, включающее два авианосца и корабли поддержки, развернуты для предотвращения распространения конфликта в регионе путем сдерживания Ирана, который поддерживает такие группы, как ХАМАС, Хезболла и Палестинский исламский джихад.

"Хезболла" воспринимает военные корабли США как прямую угрозу из-за их способности наносить удары по группировке и ее союзникам.

Отмечается, что "Хезболла" могла приобрести ракеты "Яхонт" в Сирии после того, как силы группировки были развернута там более десяти лет назад, для помощи президенту Башару Асаду в ведении гражданской войны.

Сирийская армия уже давно вооружается Россией. Москва заявила, что в 2010 году подписала соглашение о отправке в Дамаск противокорабельных крылатых ракет, включая вариант "Яхонт".

Один из источников сообщил Reuters, что противокорабельные возможности "Хезболлы" значительно расширились с 2006 года, когда группировка впервые продемонстрировала, что может поразить судно в море, поразив израильский военный корабль в Средиземном море во время войны с Израилем.

"Есть "Яхонт" и, конечно, есть еще что-то помимо него", - сказал источник, не вдаваясь в подробности.

Источник добавил, что использование этого оружия "Хезболлой" против враждебных им военных кораблей будет означать, что конфликт перерос в крупную региональную войну.

Трое нынешних и один бывший американский чиновник заявили, что "Хезболла" собрала впечатляющий арсенал вооружений, включая противокорабельные ракеты.

"Очевидно, что мы уделяем этому большое внимание… и серьезно относимся к их возможностям", - сказал один из чиновников, не комментируя напрямую, есть ли у группировки ракеты "Яхонт".

Официальные лица США добавили, что недавно развернутые в регионе военно-морские силы США имеют средства защиты от приближающихся ракет.

Ранее Насер Кандил, ливанский политолог, близкий к "Хезболле", объяснил, как ракеты "Яхонт", находящиеся в арсенале группировки, могут быть использованы против военных кораблей США.

Он назвал ракету "самым главным призом" за участие "Хезболлы" в войне в Сирии, где группировка помогла переломить ход гражданской войны в пользу Асада.

Ракеты Яхонт - что известно

Согласно отчету вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), ракета "Яхонт" приближается к цели на малой высоте - от 10 до 15 метров над землей - чтобы избежать обнаружения.

"Яхонт" был создан в 1999 году как экспортный вариант ракеты П-800 "Оникс", впервые разработанной в 1993 году. Ракета может запускаться с воздуха, земли или с подводных лодок, сообщает CSIS.

Война в Израиле - расширение конфликта

Напомним, Пентагон направил военные корабли в восточное Средиземноморье после 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали Израиль из сектора Газа в результате чего, по словам израильской стороны, погибли 1400 человек.

По словам палестинских официальных лиц, подконтрольных ХАМАСу, с тех пор в результате израильских атак на сектор Газа погибло более 10000 палестинцев.

"Хезболла" ведет перестрелку с израильскими войсками на ливанской границе с 8 октября. Это знаменует собой самую серьезную эскалацию конфликта со времен войны 2006 года. Однако "Хезболла" до сих пор использовала лишь часть своего арсенала, а насилие в основном ограничивалось приграничной зоной.

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