Корпорация выполнила требования правительства США.

Apple перестала применять вольфрам, тантал и золото из России при производстве своей продукции. Корпорация выполнила постановление правительства США.

Такая информация указана в финансовой отчетности производителей из Соединенных Штатов по итогам 2022 года. При этом в документах сказано, что Apple продолжает получать вольфрам с завода "Молирен" в Московской области. Представители предприятия никак не прокомментировали эту информацию.

В 2021 году поставки вольфрамового концентрата из РФ в США составляли около 3,5% рынка. Если считать в денежном выражении, то этом примерно $3,5 миллиона. Управляющий директор рейтинговой российской службы НРА Сергей Гришунин считает, что Apple могла компенсировать отмену поставок из РФ закупками в Китае.

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Санкции против России: последняя информация

США 12 апреля наложили на страну-агрессора новые ограничения. Они коснулись вице-премьера России Марата Хуснуллина, компании "Мегафон", холдинга "Металлоинвест", а также военно-политического движения "Юнмария", которое в 2016 году учредили по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Канада ввела дополнительные санкции против России в Беларуси. Ограничения коснулись объектов, связанных с ЧВК "Вагнер".

В России назвали недавнее резкое падение рубля по отношению к доллару и евро "абсолютно нормальным". Это произошло из-за сокращения притока валюты в результате работы санкций.

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