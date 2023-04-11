Также Канада вводит санкции против 14 российских физических лиц

Канада вводит дополнительные санкции против России и Беларуси.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем. На этот раз санкции ударят по объектам, которые связаны с группой "Вагнера".

"Чтобы поддерживать давление на российский режим, мы объявляем новые санкции против 14 российских физических лиц и 34 организаций, включая объекты безопасности, связанные с группой "Вагнера". В дополнение к дальнейшему давлению на тех, кто поддерживает Путина в Беларуси, мы объявляем дополнительные санкции против 9 организаций, связанных с белорусским финансовым сектором", - сказал он.

Видео дня

Санкции против Пригожина и ЧВК "Вагнера"

В начале года в Госдепе заявили, что Штаты работают над нейтрализацией деятельности ЧВК "Вагнер".

В январе США ввели против "Вагнера" санкции и признали ее транснациональной преступной организацией. Уже в феврале Евросоюз ввел санкции против лиц, связанных с ЧВК.

В том же месяце Украина ввела санкции против дочерей Пригожина и причастных к ЧВК "Вагнер".

Вас также могут заинтересовать новости: