Анкара недовольна действиями государств по выполнению обязательства бороться с группировками, которые Турция считает террористическими.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз публично пригрозил заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Это произойдет, если страны не будут выполнять заключенное соглашение.

Об этом турецкий лидер сказал в понедельник, 18 июля, после заседания кабинета министров, пишет CNN.

Эрдоган отметил, что речь идет об обязательствах Швеции и Финляндии бороться с группировками, которые Анкара считает террористическими. По его словам, Стокгольм "не демонстрирует хороших результатов" в этом вопросе.

"Мы поделились своим условным одобрением с государствами-членами начала процесса вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Я хотел бы еще раз напомнить вам, что мы заморозим процесс, если они не предпримут необходимых шагов для выполнения наших условий. Мы видим, что Швеция не демонстрирует хороших результатов на этот счет", - сказал президент Турции.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Официальную заявку Финляндия и Швеция подали в середине мая. Решение об их принятии в НАТО было принято в рекордно короткие сроки - о нем было объявлено уже 29 июня на саммите НАТО в Мадриде. Единственным серьезным препятствием были требования Турции, по которым страны пришли к согласию.

Для того, чтобы Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО, необходима ратификация подписанных сегодня документов парламентами всех 30 стран-членов Альянса.

Представители российской власти, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой, не видят в нем особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. Однако в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО российская сторона обещает какие-то ответные меры.

Как сообщал УНИАН, 2 июля президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

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