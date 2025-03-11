Меркель обвинила Путина в том, что он напал на суверенную страну.

Война в Украине должна завершиться дипломатическим путем. Более того, Украина должна остаться суверенной страной в рамках любого мирного соглашения.

Такое мнение высказала экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Во время разговора с журналистами она обвинила российского диктатора Владимира Путина в том, что он напал на суверенную страну. По ее словам, глава Кремля не только нарушил международное право, но и разрушил европейский послевоенный миропорядок.

Видео дня

Также Меркель подчеркнула, что одних только военных методов будет недостаточно для того, чтобы полностью завершить войну. Она выразила надежду, что сейчас Украина и РФ ближе к миру путем переговоров, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения Москвы.

"Политика должна сводить воедино, казалось бы, непримиримые позиции. Не могут быть одни только красные линии, - добавила экс-канцлер ФРГ.

Кроме того, Меркель надеется, что Европа и США сделают все, чтобы обеспечить будущее Украины как независимого государства.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко рассказал, в каком случае Украина может пойти на мирные переговоры с РФ. Россия может использовать перерыв в боевых действиях для переподготовки, считает он.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп пригрозил РФ масштабными санкциями, если Москва откажется садиться за стол переговоров. Он заявил, что может ввести новые санкции и пошлины.

Вас также могут заинтересовать новости: