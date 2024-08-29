Он отметил, что ВВС Беларуси сделали то, что до сих пор не делали ВВС ни Румынии ни Польши.

В ночь на 29 августа ВВС Беларуси сделали то, что до сих пор не сделали ВВС ни Румынии ни Польши. Они сбили дрон-камикадзе Shahed-136.

То есть, как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, дроны, иранского производства, которые регулярно залетали в беларуское воздушное пространство, впервые были сбиты ВВС страны.

Из этого случая аналитик сделал несколько выводов. "Первый - если транзитный пролет через территорию Беларуси был согласован, то сбитие дрона-камикадзе могло быть вызвано тем, что сам объект потерял управление и после согласования с "кураторами", было принято обоюдное решение об уничтожении дрона", - высказал мнение аналитик.

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Второй, как отметил Коваленко, руководство Беларуси не было поставлено в известность о том, что через воздушное пространство будет пролетать дрон-камикадзе и сделали самовольный шаг в вопросе его нейтрализации.

При этом аналитик допусил, что могут быть и еще несколько вариантов развтия ситуации.

"Интересно, Минск вызовет российского посла "на ковер", в связи с инцидентом? Скорее нет, чем да, но беларуские пилоты оказались куда продуктивнее НАТОвских коллег, которым то погодные условия мешают, то в кокпите чресла мешают сбивать дроны-камикадзе", - поделился соображениями Коваленко.

Как Беларусь сбила российский "шахед"

Вооруженные силы Беларуси впервые применили авиацию для того, чтобы сбить "шахед". По данным мониторингового OSINT-проекта "Беларускі Гаюн", в ночь на 29 августа во время атаки российских оккупантов по Украине один из "шахедов" снова залетел на территорию Беларуси, а именно - в Ельский район. Это произошло примерно в 03:30.

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