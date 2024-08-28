Адвокат говорит, что шведские чиновники руководствовались устаревшей инструкцией, которая считала Беларусь довольно безопасной страной.

Швеция депортировала в Беларусь двух человек, которые участвовали в протестах против фальсификации выборов 2020 года. По крайней мере одного из них сразу арестовали, сообщает шведское радио Ekot.

Как рассказал журналистам адвокат Стефан Крстич, гражданин Беларуси приехал в Швецию с матерью два года назад и попросил убежища. В 2020 году они участвовали в массовых протестах против режима Лукашенко. Они предупредили шведские власти о том, что дома против них было открыто уголовное производство и им грозит заключение по политическим мотивам.

Но в прошлом году их заявки на предоставление убежища были отклонены, а неделю назад их якобы депортировали из Швеции в Беларусь.

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По словам их родственников, с которыми общался Ekot, мужчину, вероятно, арестовали прямо на границе и, как сообщается, доставили в следственный изолятор в Минске. В чем именно его обвиняют, неизвестно.

Адвокат Стефан Крстич, который представлял интересы нескольких беларусов-искателей убежища в Швеции, говорит, что до недавнего времени Миграционное агентство Швеции оценивало их причины для предоставления убежища на основе устаревшей информации, которая не учитывала события 2020 года и последующие репрессии.

"Моя картина такова, что многие провалились сквозь трещину. В конце концов, их дела о предоставлении убежища рассматривались согласно старой информации о стране, которая утверждала, что многие проблемы [с политическими притеснениями в Беларуси] были ограниченными до 2020 года, что нет никаких признаков того, что оппозиционные партии преследуются на системной основе", - пояснил он.

В Миграционном агентстве Швеции отказались подробно комментировать причины произошедшего, заявив, что им известно об этом случае, и что ведомство критикуют за его действия.

Массовые протесты в Беларуси в 2020 году

После президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года, Беларусь охватили массовые протесты. Поскольку победителем на них объявили Александра Лукашенко, который находился у власти с 1994 года, оппозиция и большая часть граждан считали результаты сфальсифицированными.

Протесты охватили всю страну, в частности столицу Минск, и сопровождались жесткими действиями силовых структур против демонстрантов. В ответ на это протестующие организовывали забастовки, марши и другие формы ненасильственного сопротивления. Несмотря на продолжительность и массовость протестов, режим Лукашенко остался у власти, получив поддержку со стороны России.

После нескольких месяцев безуспешного сопротивления диктатуре народные протесты утихли, а режим Лукашенко начал широкомасштабные репрессии против участников этих массовых выступлений.

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