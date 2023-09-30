Сейчас румынские власти проводят поиски, не упали ли обломки "Шахедов" на их территории.

Российские дроны-камикадзе, вероятно снова нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки против Украины в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Отмечается, что российские беспилотники были обнаружены в небе вблизи Румынии, когда они группами направлялись в сторону территории Украины. Из-за этого в населенных пунктах приграничных с Украиной районов был объявлен режим воздушной опасности.

Однако этим дело не ограничилось. Радарная система наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение российских дронов в воздушное пространство Румынии.

Видео дня

"В результате силы спасателей, полиции и пограничной полиции были перенаправлены в районы вблизи города Галац, где был зафиксирован соответствующий сигнал радара. На данный момент объектов, упавших из воздушного пространства на территории страны, не обнаружено. Сегодня поиски продолжатся", - заверили румынские военные.

Падение российских дронов в Румынии

Как сообщал УНИАН, 4 сентября во время очередной атаки по украинскому Измаилу российский беспилотник упал на румынской территории, находящейся по ту сторону Дуная. В целом таких инцидентов было несколько, но румынские власти некоторое время отрицали факт происшествия, пока в сети не появилось соответствующие видео. Кроме того на румынской территории начали находить обломки сбитых "Шахедов".

После этого румынские власти начали объявлять воздушную тревогу в тех районах, что находятся рядом с украинским Измаилом. Также для местных жителей начали сооружать временные бетонные укрытия, где можно пересидеть российский налет.

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