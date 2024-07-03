Также в парадной колонне прошли российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

На параде в белорусской столице показали дрон-камикадзе "Герань-2" (больше известный в Украине как "Шахед") в составе комплекса "Кочевник", представленный диктором в качестве "новой отечественной разработки" Республики Беларусь. Об этом сообщают российские Телеграмм-каналы.

Кроме этого, в парадной колонне прошли, в частности, российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" с наклейками радиационной опасности. Скорее всего, они призваны продемонстрировать возможность применения ядерного оружия.

Shahed-136 - справка

Shahed-136 (или "Герань-2", как его называют россияне) является самолетом-снарядом иранского производства, впервые представленным в 2020 году.

По данным из отрытых источников, дальность его полета достигает 1000-2000 км. Вес боевой части составляет 40-50 кг, впрочем есть информация об увеличении БЧ.

Аппарат широко используется во время российского вторжения в Украину. Применять версию дрона собственного производства россияне начали в 2023-м.

Россия предлагает новые "Шахеды"

Ранее стало известно, что россияне предлагают на рынке новую версию БПЛА, которая получила название М 237. Аппарат представляет собой российский вариант иранского Shahed-238.

Известно, что дрон получил турбореактивный двигатель. М 237 имеет максимальную взлетную массу 370 кг, а его боевая часть составляет 50 кг. Скорость БПЛА - 600 км/ч, дальность заявлена на уровне 1000 км.

Сообщалось, что россияне хотят продавать М 237 по 1,4 млн долларов за беспилотник, однако это по мнению экспертов ставит крест на самой концепции, ведь не позволяет действительно массовое использование таких БПЛА.

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