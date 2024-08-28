Недавно Вооруженные силы Беларуси под видом учений начали сосредотачивать личный состав, вооружение и военную технику на украинско-белорусской границе. А самопровозглашенный президент Беларуси начал делать очередные странные заявления, в частности, что его страна якобы получала предложения от западных политиков, где речь шла об отказе от сотрудничества с Россией и вступлении в войну на стороне Украины.

Дело в том, что Лукашенко не заинтересован напрямую втягивать Беларусь в российско-украинскую войну, поскольку это может привести к крайне неприятным стратегическим последствиям для него - вплоть до отстранения от власти. Думаю, что выдвижение белорусской армии к границе с Украиной - происходит из-за сочетания двух моментов.

Во-первых, Лукашенко сам по себе иногда любит побряцать оружием, показать какую-то воинственность. Видео дня

Во-вторых, появилась потребность попугать белорусскую оппозицию на фоне того, что украинские войска зашли в Курскую область РФ. Ведь там в частности там видели военную технику с красно-белыми флагами, то есть на территорию Курщины в составе Сил обороны Украины зашли и белорусские добровольцы. А, начав "учения" у украинской границы, Лукашенко попытался продемонстрировать этим силам, что он готов задействовать все варианты противодействия появлению вооруженных белорусских добровольцев в самой Беларуси.

Третий важный момент: масштабные военные маневры Лукашенко - жест политической поддержки Путина и, возможно, попытка отвлечь часть украинских сил, которые потенциально могут усилить группировку на Курщине, на границу с Беларусью. Ведь Лукашенко не может не понимать: если у Путина возникнет реальная потребность толкнуть Беларусь в войну против Украины, то нельзя исключать, что Кремль сам отстранит Лукашенко от власти. Нельзя исключать, что он формально будет у власти - участвовать в каких-то церемониалах, ездить по колхозам, но реальная власть будет у какого-то человека, который будет выполнять функции генерал-губернатора РФ. Кстати, некоторое время назад некоторые рассматривали на эту роль посла РФ в Беларуси Бориса Грызлова. В конце концов - это доверенное лицо Путина, и именно его российский диктатор отправил в Беларусь накануне вторжения в Украину. Уже тогда существовала вероятность постепенного захвата власти в Беларуси...

В конце концов это стало лишь важным фактором для координации на время войны против Украины. То есть, пока то, что делает Лукашенко, Путина устраивает. Но еще не вечер.

Владимир Воля, политический эксперт