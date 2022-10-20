Российская авиация действовала в опознавательной зоне ПВО США.

Американские истребители F-16 обнаружили, отследили, идентифицировали и перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 Bear-H вблизи Аляски.

Об этом заявило Североамериканское командование воздушно-космической обороны NORAD.

Авиация РФ вошла и действовала в опознавательной зоне ПВО США. При этом, самолеты не входили в воздушное пространство других государств.

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"Два истребителя F-16 ВВС США перехватили российский самолет, который оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", – говорится в сообщении.

Однако военные США не считают недавнюю активность России в североамериканской ПВО угрозой или провокацией.

Провокации РФ в воздухе

Россия не впервые провоцирует другие страны в воздухе. Ранее российский разведывательный самолет АН-30 нарушил воздушные границы Дании и Швеции. Министерства иностранных дел стран вызвали послов РФ в Копенгагене и Стокгольме.

Потом в небе над Балтийским морем двумя немецкими истребителями Eurofighter перехватили российский разведывательный самолет Ил-20.

В 2021 году боевые самолеты НАТО осуществили около 370 вылетов для перехвата воздушных судов, из них 290 вылетов касались идентификации и наблюдения за российскими самолетами.

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