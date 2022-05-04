Российский Ил-20 пересек международное воздушное пространство и направлялся к острову Рюген.

В небе над Балтийским морем двумя немецкими истребителями Eurofighter перехватили российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом сообщает представительство сил Германии в НАТО в Twitter.

"Российский Ил-20 Кут-А (самолет-разведчик) был перехвачен нашей службой быстрого реагирования (QRA) над Балтийским морем в выходные дни, при этом два истребителя Eurofighter поднялись в воздух с Лааги", – говорится в публикации.

Также отмечается, что служба ежедневно работает для "защиты воздушного пространства над Германией и НАТО".

Поднятые по тревоге истребители Eurofighter заставили незваного "гостя" изменить курс, сопроводив самолет-разведчик за пределы воздушных границ ФРГ.

Ранее российский разведывательный самолет АН-30 нарушил воздушные границы Дании и Швеции. Министерства иностранных дел стран вызвали послов РФ в Копенгагене и Стокгольме.

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