В МИД Марокко назвали "совершенно необоснованным" решение Алжира о разрыве дипломатических отношений.

Африканское государство Алжир решило прекратить дипломатические отношения с соседним Марокко.

Об этом заявил глава алжирского МИДа Рамтан Ламамра. В Алжире обвинили Марокко в ряде тяжелых преступлений, включая шпионаж и поддержку террористов из "Движения за автономию Кабилии" (густонаселенный бербероязычный регион в Средиземном море, - ред.). Кроме того, в Алжире считают, что соседняя страна несет ответственность и за лесные пожары.

В МИД Марокко назвали "совершенно необоснованным" решение Алжира о разрыве дипломатических отношений. Все обвинения официальный Рабат назвал основанными на "ложных" и "абсурдных предлогах".

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Еще одной причиной раздора между странами стал курс официального Рабата на нормализацию дипломатических отношений с Израилем в обмен на признание США марокканского суверенитета над Западной Сахарой. Видение будущего этого региона у Алжира и Марокко отличается.

Кроме того, в ближневосточном конфликте Алжир традиционно выступает на стороне палестинцев.

В начале августа в горных районах Алжира, к востоку от его одноименной столицы, вспыхнули лесные пожары. В результате стихийного бедствия в Алжире погибли 42 человека, в том числе 25 солдат, передает 112ua.tv со ссылкой на "Немецкую волну".

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Автор: Ирина Погорелая