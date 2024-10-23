Беларуский диктатор решил порадовать российскую пропаганду парочкой весьма странных утверждений.

Руководство Украины хочет ядерного конфликта с Россией. Такими убеждениями с российской пропагандой поделился самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует БЕЛТА.

"Украинские власти хотели бы, чтобы Россия ударила ядерным оружием по Украине. Им нужна эскалация – Западу, англосаксам. Им нужно это. Потому что других уже вариантов нет", – заявил диктатор в интервью пропагандистке Ольге Скабеевой.

Откуда он взял столь нелепые сведения, Лукашенко говорить отказался.

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"То, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта… Слушайте, больше 300%. Я не убежден, я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю", – заявил он.

В чем выгода "руководства Украины" и "англосаксов" от применения Россией ядерного оружия по украинской территории, диктатор также не сказал. Зато умудрился ввернуть похвалу в адрес Путина, который героически сдерживается от применения ядерного оружия по Украине, на которую сам же и напал.

"Путин молодец. Он это разгадал. Ваше (российское) руководство, военно-политическое, это разгадало. Конечно, могли бы ударить. Без всяких проблем. Но, делая шаг, надо понимать, что будет потом. Всегда надо думать о следующих шагах", – сказал Лукашенко.

Другие недавние заявления Лукашенко

Как писал УНИАН, недавно Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна участвовать в переговорах по Украине, поскольку "это наша проблема". По мнению диктатора, без его участия переговоры могут закончиться во вред Беларуси.

Также мы рассказывали, что Лукашенко не верит в желание Украине начинать войну с Беларусью. По его мнению, подобные предложения могут озвучивать только те, кто ни за что не отвечает.

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