Беларуский диктатор уверен, что война с Беларусью станет "военным крахом" для украинских властей.

У Киева нет планов военного вторжения в Беларусь. А соответствующее заявление нардепа Олега Дунды следует рассматривать как "просто вяканье" человека, который ни за что не отвечает. Такое мнение высказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Пусть попробуют. Мы их ждем", – заявил диктатор на вопрос, что он думает об идее украинского нардепа ввести войска в Беларусь.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что Минск поддерживает определенные контакты с украинскими властями. Он выразил уверенность, что подобные предложения о вторжении в Беларусь – "это просто вяканье людей, которые ни за что не отвечают". Поэтому власти Беларуси "в этом отношении абсолютно спокойны".

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"В Беларуси, если кто-то, как я говорю, "вякает", – то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто "вяканье" обычное. Никто из серьезных людей даже на уровне президента Зеленского не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти", – заявил он, добавив, что "украинцам это точно не нужно".

Депутат предложил "зайти" в Беларусь

Как писал УНИАН, на днях народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда предложил выбить ключевого союзника России – Беларусь. По его мнению, сделать это довольно просто – якобы достаточно ввода небольшого военного контингента.

"Я глубоко уверен. Зайдя относительно небольшим подразделением в Беларусь, беларуская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание. Я бы так сказал. А это большой удар под дых Москве", - заявил он.

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