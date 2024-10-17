Диктатор считает, что без его участия переговоры могут закончиться во вред Беларуси.

Представители Беларуси должны участвовать в переговорах об установлении мира в Украине. Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, и россиян Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема, я не хочу, чтобы там решались вопросы — наши вопросы — без нас", – заявил он.

В частности беларуский диктатор опасается, что на этих переговорах могут принять такие решения, в результате которых "завтра половину страны придется отдать".

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Также Лукашенко утверждает, что некие "они" с подачи "наших безумных беглых" якобы обсуждают и "целые схемы рисуют", как не допустить Беларусь к переговорам.

Другие недавние заявления Лукашенко

Как писал УНИАН, ранее Лукашенко выразил сомнения, что украинское руководство планирует военную операцию против Беларуси. По его мнению, война с Беларусью станет "военным крахом" для украинских властей.

Также недавно Лукашенко пообещал молчать о "залетных" дронах, которые прилетают с территории Украины. По словам диктатора, украинцы и россияне производят беспилотники миллионами, а управлять ими якобы не умеют.

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