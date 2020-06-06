Французские военные ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"

Речь идет о лидере "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" Абдельмалеке Друкделе.

Спецподразделение Вооруженных сил Франции ликвидировало главаря террористической группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» в Мали.

Читайте такжеСовет ЕС обновил свой список террористов и террористических организацийОб этом сообщила глава Минобороны Франции Флоранс Парли в Twitter.

«3 июня французские вооруженные силы при поддержке своих партнеров нейтрализовали эмира Аль-Каиду в Исламском Магрибе (АКИМ), Абдельмалека Друкделя и нескольких его близких сотрудников во время операции в северной части Мали», - сообщила Парли.

Она отметила, что Абдельмалек Друкдель был членом руководящего комитета «Аль-Каиды», командовал всеми группами «Каиды» в Северной Африке и в районе Сахеля, в том числе АКИМ, одной из основных террористических групп, действующих в Сахеле.

Ранее УНИАН писал, как в Йемене ликвидировали одного из лидеров «Аль-Каиды».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram