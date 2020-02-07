В Йемене ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды"

Спецоперация проводилась по прямому распоряжению Дональда Трампа.

Власти США заявили об успешной спецоперации по устранению лидера террористической организации "Аль-Каида" на Аравийском полуострове (AQAP) Касыма аль-Рими.

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Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, опубликованном на сайте Белого дома. "По распоряжению президента Дональда Трампа США провели антитеррористическую операцию в Йемене, результатом которой стала успешная ликвидация Касыма аль-Рими, основателя и лидера "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове, а также заместителя лидера "Аль-Каиды" Айман аль-Завахири", - говорится в сообщении, передает 112.ua.

В Белом доме отметили, что аль-Рими присоединился к "Аль-Каиде" в 1990-х годах, когда работал на Усаму бен Ладена в Афганистане. Когда аль-Рими возглавил "Аль-Каиду" на Аравийском полуострове, эта организация совершала жестокие расправы над жителями Йемена, а также пыталась вдохновить своих сторонников атаковать США.

Как объяснили в Вашингтоне, ликвидация аль-Рими ослабляет AQAP и уменьшает уровень угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов и союзников.

"Мы в дальнейшем будем защищать американский народ, преследуя и устраняя террористов, стремящихся нам навредить", - говорится в заявлении Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сын ликвидированного лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен был убит в ходе спецоперации.