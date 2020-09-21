Галерея понесла большие потери из-за пандемии COVID-19, поэтому под сокращение могут попасть около 150 человек, что составляет 40% рабочей силы.

Академия Королевских искусств Британии раздумывает над продажей скульптуры Микеланджело за 100 млн фунтов стерлингов, чтобы избежать сокращения персонала.

Галерея понесла большие потери (доходы упали на 75%) из-за пандемии COVID-19, поэтому вынуждена рассматривать сокращение персонала, сообщает Sky News.

Под сокращение могут попасть около 150 человек, что составляет 40% рабочей силы.

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Из-за этого группа Королевских академиков выдвинула план продажи 515-летней скульптуры, известной как Тондо Таддеи.

Сторонники этой идеи созвали специальное совещание. Считается, что произведение, которое передали в лондонскую галерею в 1829 году, может стоить около 100 млн фунтов стерлингов, сообщает The Art Newspaper.

Она стоит так много, это может спасти рабочие места и вытащить академию из финансового беспорядка, - сказал один из академиков.

Отмечается, что президент академии Ребекка Солтер высказалась против этой идеи. Пресс-секретарь академии заявила, что учреждение "не намерено продавать какие-либо произведения из своей коллекции".

Мы имеем привилегию и ответственность быть хранителями выдающихся произведений искусства. Наш долг - заботиться о нашей постоянной коллекции, чтобы нынешние и будущие поколения могли ею наслаждаться, - прокомментировала она.

Справка УНИАН. Тондо Таддеи - это название для работы, которая изображает Деву с младенцем и младенца Святого Иоанна, вырезанных в мраморе.

Работу заказал богатый торговец тканями Таддео Таддеи, изготовленная между 1504 и 1505 годами. Скульптура остается незавершенной. Ренессансный термин "тондо" отсылает к круглой форме работы.

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Автор: Наталия Печиборщ