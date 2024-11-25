Африканские страны в топ-10 стран самого высокого экономического роста

В 2024 году из 10 наиболее эффективных экономик мира 6 приходятся на страны Африки к югу от Сахары. Этот постулат разделяют Bloomberg, African Business, Economist Intelligence Unit и Международный валютный фонд.

По прогнозу Всемирного банка Африка к югу от Сахары станет пиком экономического роста в этом году, в то время как в мировой экономике будет наблюдаться самый медленный за последние 30 лет рост ВВП, говорится в докладе. При этом экономики 6 стран южнее Сахары будут самыми быстрорастущими в мире – их рост по итогам 2024 составит в среднем 3,8%, а в 2025 будет ещё выше - 4,1%.

По данным Economist Intelligence Unit в 2024 Африканский континент станет вторым по темпам роста в мире, уступив только Азии. И этот рост обеспечат государства Восточной Африки. Вместе с тем почти во всех африканских странах будет зафиксирован положительный рост. Ожидается, что в этом году вырастут даже экономика охваченного гражданской войной Судана и пережившей несколько рецессий Экваториальной Гвинеи. Строительство, транспорт, туризм, горнодобывающая промышленность и технологические секторы будут лидировать в экономике африканских стран, полагает EIU.

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"Африка является одним из наиболее перспективных направлений для международных инвесторов. В числе наиболее быстрорастущих экономик мира почти половина африканские. Лидерами ожидаемого роста экономики являются Нигер, Руанда и Кот-д’Ивуар. Отдельно стоит отметить Мозамбик - в этой стране прошли непростые и определяющие перспективу президентские выборы, а прогноз роста её экономики составляет 4,3%", - такое мнение высказал управляющий партнёр компании Mozambique Mining Mineral Group Амрам Петросян.

Поэтому "Чёрный континент" можно считать будущим локомотивом всей мировой экономики. При нынешних 1,5 млрд населения доля Африки в мировой экономике составляет менее 5%. Но и эта доля, и объём потребления будут быстро расти. По прогнозам ООН, к 2100 году 5 из 10 самых населённых стран будут именно в Африке, а в целом на континенте к тому времени будут проживать 40% населения всей Земли. Всё это в совокупности создаст предпосылки для огромного промышленного потенциала и становления региона крупнейшим рынком сбыта, за который с местными производителями будут бороться Китай, США, Россия и Евросоюз.