Немецкое издание назвало алкоголизм причиной хронической нехватки квалифицированных кадров в России

Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на Die Welt.

Несмотря на законы, алкоголизм в России является большой проблемой экономики. Вряд ли за пределами городов можно найти качественный труд.

Как показывают научные исследования, 25% мужчин в России умирает не достигнув 55 летнего возраста, в Великобритании этот показатель находится на уровне 7%.

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Один российский миллиардер, который работает в сельскохозяйственном секторе, рассказал о своем опыте в русской деревне. "Это было красиво там, бескрайние большие площади - фактически огромный потенциал", - рассказывает он. Но когда он пришел, чтобы поговорить с потенциальными сотрудниками в сельской местности, то помрачнел.

"Если вы сможете привести на собеседование десять человек, вы можете отправить шесть или семь из них сразу домой", - отметил он. Из оставшихся остаются после одного месяца работы лишь двое. "Причной тому - алкоголь. 80% сельского населения употребляют алкоголь в чрезмерных количествах. И или частично, или полностью становятся непригодным для регулярной работы. Это трагедия нашей экономики", - сказал предприниматель.

Также немецкое издание отмечает, что это трагедия не только для российской экономики, которая находится на грани рецессии. Злоупотребивший алкоголем работник аэропорта, возможно, стал причиной того, что в Москве разбился самолет с главой французской компании Total Кристофом де Маржери.

Ранее публиковалось уже исследование, в котором бралось три города России, за 1990-2001 годы. Согласно его данным, 52% смертей происходило среди трудоспособного населения по причине злоупотребления алкоголя. Естественно, что в 90-е годы был отмечен рост алкоголизма в стране.

Поскольку крах десятилетий диктатуры привел к борьбе за выживание, после краткой эйфории наступило глубокое раздражение ситуацией из-за денежных потерь, инфляции и постоянного стресса. Ситуация улучшилась после 2005 года, считает издание. При этом статистика показывает, что каждый россиянин выпивает 14 литров чистого спирта в год. На фоне улучшенного благосостояния среди россиян стало очень популярно вино.

Ранее УНИАН писал, что в России планируют запретить продажу алкоголя в выходные.